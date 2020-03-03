Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране. Как сообщает The Independent, пожилой мужчина объяснял, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На опубликованном телеканалом Al Sumaria видео иракский житель жаловался корреспонденту на условия жизни в стране. Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде.

На видео мужчина также обращался к врачам, к которым пытался попасть на прием. Камера запечатлела, как он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ и он скончался на месте.

Родственники умершего рассказали, что он заболел после того, как власти Ирака отобрали один из его магазинов. В больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.

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