Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 18, сообщает во вторник австрийская радиостанция Ö1.

Ранее сообщалось о 14 заболевших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девять из 18 случаев инфицирования подтвердились в Вене, три - Штирии и по два в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге соответственно.

В субботу сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.