https://news.day.az/world/1208324.html Лукашенко назначил нового вице-премьера
Лукашенко назначил нового вице-премьера
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил во вторник новым вице-премьером бывшего главу концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление, связанное с нефтехимическим комплексом. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал глава государства.
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