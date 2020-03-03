Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил во вторник новым вице-премьером бывшего главу концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление, связанное с нефтехимическим комплексом. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал глава государства.