Быть родителем непросто. Перед мамами и папами ежедневно встаёт множество задач, так что некое проявление рассеянности и забывчивости вполне объяснимы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Но эта "супермама" насмешила пользователей социальных сетей, ведь она совершила невероятную ошибку. Женщина повезла детей в школу, когда посреди дороги обнаружила, что в машине отсутствует кое-что очень важное - а именно отпрыски.

Сняв видеоролик и рассказав о таком казусе, мать семейства не удержалась от истерического хохота. Остаётся лишь предположить, как на родительскую оплошность отреагировали дети, но некоторые склонны считать, что они-то как раз обрадовались.

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