На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай коронавируса лабораторно подтвержден на Украине.
Об этом заявил во вторник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", - сказал он на специальном брифинге.
Ляшко уточнил при этом, что вирус нашли в Черновцах у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии, а туда он прилетел из Италии.
"Мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заверил Ляшко. Он добавил, что украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого прибыл заболевший украинец.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре