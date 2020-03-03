Заключенные эквадорской тюрьмы "Тури" превратили внутренний двор учреждения в бассейн, сообщает Noticias MVS.

Отмечается, что заключенные вывели из строя дренажные отверстия, после чего заполнили внутренний двор тюрьмы водой. Они получили открытый бассейн площадью в несколько десятков квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

В настоящее время власти расследуют обстоятельства инцидента.

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