В Сети опубликованы кадры извержения вулкана Мерапи в Индонезии.

По данным tribunnews.com, извержение с амплитудой 55 миллиметров продлилось 450 секунд. Столбы дыма и пепла поднимались на высоту примерно 6 тысяч метров от вершины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мерапи - самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта. Высота - 2914 метров. Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год, а дымит вулкан почти каждый день. В феврале сообщалось, что вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 тысяч метров.

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