Кэти Камарена из Портервилла, США, показала, как работает охранная система, которую придумала сама. Роликом с забавным изобретением, который быстро стал вирусным, она поделилась у себя на странице в "Фейсбуке". Девушка рассказала, что в их районе участились случаи краж и от грабителей ничего не спасало.

У нас проблемы с воришками, которые приезжают в район, чтобы таскать из машин инструменты и всё остальное. Автоматический прожектор их не особо отпугивал, поэтому мы решили немного развлечься с датчиком движения и разбрызгивателем, у которого впечатляющий напор струи, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На ролике видно, что воришка в маске подъезжает на велосипеде к машине, вероятно, надеясь урвать оттуда что-нибудь ценное. Яркий свет фонаря ничуть его не испугал, но того, что произошло дальше, он точно не ожидал. Струя холодной воды резко отбила у преступника всякое желание соваться к этому дому. Подмочив свою репутацию, несостоявшийся грабитель моментально рванул подальше от злосчастного авто.Кэти рассказала, что, хоть идея такой необычной охранной системы её собственная, ничего сложного в устройстве нет: разбрызгиватель уже вместе с датчиком она приобрела в интернет-магазине. В посте девушка посоветовала поделиться видео, чтобы показать друзьям, как бороться с непрошеными гостями, пишет 10news.

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