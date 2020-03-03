Установленная в стрелковом клубе камера наблюдения запечатлела курьезный инцидент. Один из проникнувших на территорию заведения воров увидел своё отражение в зеркале, подумал, что это другой человек и поспешил скрыться, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамера, установленная в стрелковом клубе, находящемся в городе Анталья (Турция), запечатлела момент проникновения двух молодых налётчиков в помещение тира.

"Двое грабителей забрались в тир через разбитое стекло. Один из них увидел своё отражение в зеркале и подумал, что это другой человек. Испугавшись, что его вот-вот поймают, он выбежал на улицу в сопровождении своего подельника, после чего несостоявшиеся воришки скрылись в неизвестном направлении", - говорится в описании к видеоролику.

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