Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов.

Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о возможности снятия санкций с талибов, Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сказал: "США уже обратились, наши коллеги в Нью-Йорке и мы здесь уже работаем, консультации на эту тему идут".