https://news.day.az/world/1208472.html США желает снятия санкций с "Талибана"
США желает снятия санкций с "Талибана"
Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов.
Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Говоря о возможности снятия санкций с талибов, Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сказал: "США уже обратились, наши коллеги в Нью-Йорке и мы здесь уже работаем, консультации на эту тему идут".
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