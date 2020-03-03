Врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусом в городе Марсель на юге Франции. Об этом во вторник сообщило Агентство здравоохранения региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент пациент, у которого диагностирован коронавирус, находится в университетском госпитале Марселя", - указали в ведомстве. Отмечается, что "региональное агентство здравоохранения сразу же создало кризисный центр для выявления контактировавших с зараженным".

Еще один случай инфицирования выявлен во вторник в департаменте Гар, также расположенном на юге Франции. "Пациент проходит лечение в больнице города Ним", - отметили в Агентстве здравоохранения региона Окситания. По словам медиков, состояние заразившегося не вызывает опасений.

2 марта местные власти сообщили, что число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 191.