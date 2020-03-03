Число погибших в результате торнадо в районе города Нэшвилл в США возросло до 6. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщает телеканал, три человека погибли в округе Патнам, два в районе Ист-Нэшвилл и один человек скончался в результате разгула стихии в округе Бентон.

Власти и полиция сообщают, что многие пострадали, по меньшей мере 40 зданий разрушены. Люди также находятся под завалами. Непогода привела к повреждению линий электропередачи и газопроводов.

Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени, более 44 тысяч потребителей остались без электричества.