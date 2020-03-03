https://news.day.az/world/1208498.html Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом
Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом
Глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом, однако чувствует себя нормально, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре