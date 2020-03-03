Глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом, однако чувствует себя нормально, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.