Рой пчел жил в многоквартирном доме несколько лет, создав под потолком настоящий улей.

В США рой пчел собрал 45 килограмм меда под потолком жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает издание Montreal Gazette, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Инцидент произошел в американском городе Ричмонд. В компанию по уничтожению насекомых обратились жильцы одного из многоквартирных домов. Люди жаловались на пчел, вылетающих из вентиляции. Раньше насекомых не замечали, поскольку в квартире никто не жил.

Десинсекторы обнаружили в потолке квартиры тысячный рой итальянских пчел. С помощью пилы в потолке сделали дыру диаметром 1,8 метра. Специалистам пришлось расширять отверстие до 2,5 метров.

Предположительно пчелы прожили в квартире дольше двух лет. За это время от 100 до 150 тысяч насекомых накопили около 45 килограммов меда.

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