https://news.day.az/world/1208538.html Еврокомиссия выделила Греции €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Еврокомиссия выделила Греции €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Еврокомиссия (ЕК) выделила Греции 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию.
Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента. Прямую трансляцию ведет служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - сказала она.
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