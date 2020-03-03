Президент США Дональд Трамп поддержал предложение России о встрече так называемой ядерной пятерки - государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения", - цитирует агентство слова Лаврова.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, президент России Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН - РФ, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств "несут особую ответственность за сохранение цивилизации".

Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день дал согласие на участие в саммите. США сообщили о том, что рассматривают предложение Путина, 9 февраля.