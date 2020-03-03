Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта - с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пойти на экстренные меры регулятору пришлось из-за эпидемии коронавируса. Как отмечается в пресс-релизе, распространение заболевания по всему миру создает риски для экономической активности.

В прошлом году США впервые за десять лет, с кризиса 2008 года, начали снижать базовую ставку. В общей сложности ФРС трижды принимала такое решение, и каждый раз снижение составляло 0,25 процентных пункта. Аналитики ожидали, что на этот раз регулятор изменит параметр на такой же уровень.

До начала заседания источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп, директор Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин настаивают на скорейшем снижении ставок. Они требовали, чтобы решение было принято до очередного заседания 17-18 марта.

В понедельник, 2 марта, глава Белого дома написал в Twitter, что США должны установить минимальную ставку из возможных. Он обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в медлительности, так как остальные центробанки реагируют быстрее.

Согласиться на требования Трампа, который в последние годы резко критикует ФРС, регулятор заставил обвал рынков. После выхода коронавируса за пределы Китая главные американские индексы - Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ - растеряли весь рост с начала года. При этом 29 января ФРС сохранил ставку.