Престарелый мужчина скончался в департаменте Морбиан на западе Франции, став четвертой жертвой коронавируса на территории страны. Об этом сообщает портал France Info со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пожилой пациент в возрасте 92 лет, заразившийся коронавирусом, умер в Морбиане... Таким образом, показатели увеличились до четырех умерших из 204 заразившихся", - сообщает издание.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.

