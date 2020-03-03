Президент США Дональд Трамп во вторник в своем в Twitter призвал Федеральную резервную систему (ФРС) выполняющую функции ЦБ страны, продолжать сокращать базовую процентную ставку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам. Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений!" - написал президент.

Во вторник министр финансов Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, поддержал принятое в связи со вспышкой коронавируса решение финрегулятора.