Первый детальный анализ фотографий легких подростков, которые серьезно повреждены испарениями электронных сигарет, позволил ученым выделить признаки болезни EVALI. Ее появление врачи связывают с вейпингом. Ученые считают, что их результаты помогут своевременно диагностировать это опасное заболевание, пишет пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA). Исследование опубликовал научный журнал Radiology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Осенью прошлого года медики столкнулись с ранее неизвестной опасной болезнью легких, которую предположительно вызывают электронные сигареты. В некоторых случаях она приводит к смерти курильщиков. За последние полгода медики диагностировали примерно 2,8 тыс. случаев этой болезни и свыше 60 смертей в США, а также в некоторых странах Европы и Азии.

"Эту болезнь нельзя выявить только лишь по рентгеновским снимкам. Для обнаружения всех признаков ее развития нужно использовать компьютерную томографию. Томографы позволят нам диагностировать болезнь на ранних этапах развития, что крайне важно для того, чтобы своевременно начаь лечить и спасти жизнь подростков", - рассказала Мэдди Артундуага, радиолог из Техасского университета (США) и один из авторов исследования.

В последние три года, благодаря распространению вейпов среди курильщиков, медики и биологи начали активно интересоваться, есть ли у электронных сигарет те плюсы, которые им приписывают их производители. Вдобавок ученые начали сравнивать их негативные качества со свойствами обычных сигарет и исследовать уникальные негативные характеристики, которые не свойственные для обычных сигарет.

Как показали эти опыты, табачный дым в целом оказался более опасным для здоровья человека, однако пар электронных сигарет тоже угрожал жизни людей. В частности, химики и биологи выяснили, что испарения содержат различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

"Фоторобот" болезни

Заболевание, которое врачи назвали EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких), изначально напоминает по своим симптомам пневмонию. Однако с ним нельзя справиться при помощи антибиотиков и других лекарств. Медики активно изучают легкие носителей этой болезни в надежде понять, какие типы электронных сигарет ее вызывают как можно помешать ей.

Артундуага и ее коллеги провели первое подобное исследование среди подростков от 13 до 18 лет. Ученые отмечают, что в этом возрасте дети особенно уязвимы для EVALI: совокупная доля представителей этой возрастной группы среди всех носителей болезни сейчас составляет 15%.

Для своего исследования ученые собрали группу из четырнадцати несовершеннолетних парней и девушек, которые страдали от этой болезни и "курили" электронные сигареты до того, как попали в больницу. Специалисты просветили их легкие с помощью рентгеновского аппарата и компьютерного томографа. Опросив подростков и сравнив эти снимки между собой, медики выделили несколько опознавательных черт и симптомов EVALI, которые отличают эту болезнь от других заболеваний легких.

В частности, развитие EVALI сопровождается тошнотой и нарушениями в пищеварении, которые обычно ассоциируются с болезнями желудочно-кишечного тракта, а не с заболеваниями органов дыхания. Одновременно, как отмечают ученые, в нижней части легких пациентов уже можно увидеть характерные темные образования округлой формы. По своей структуре эти изменения похожи на то, как меняются легкие при развитии пневмонии. При этом оболочка легких деформировалась так, как будто этот орган перенес серьезный ушиб.

Как надеются ученые, эти опознавательные черты помогут лечащим врачам своевременно диагностировать EVALI - до того, как у подростков разовьется полноценная пневмония. Это может сократить потенциальное число жертв этой болезни и упростить борьбу с последствиями ее развития, заключают Артундуага и ее коллеги.