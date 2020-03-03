Количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае продолжается снижаться. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Всего насчитывается 90 893 случая по всему миру и 3110 смертей. За последние 24 часа Китай сообщил о 129 новых случаях заболевания. Это самый низкий показатель с 20 января", - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек. Порядка 80% всех заболевших приходится на Южную Корею, Иран и Италию, 122 страны мира до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания новым коронавирусом.

