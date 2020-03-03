Китайская торговая интернет-площадка AliExpress сообщила о возможных задержках в поставках заказов покупателей из-за коронавируса. Об этом компания написала своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут быть некоторые задержки", - говорится в заявлении AliExpress.

При этом в компании добавили, что Всемирная организация здравоохранения считает сами посылки безопасными, однако на обработку заказов уходит больше времени.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.