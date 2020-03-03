https://news.day.az/world/1208576.html Извержение вулкана Мерапи произошло в Индонезии
Извержение вулкана Мерапи произошло в Индонезии
На индонезийском острове Ява вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту шесть тысяч метров утром во вторник, 3 марта. Об этом сообщает Antara со ссылкой Центр исследования геологических катастроф Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Извержение вулкана произошло в 5.22 по местному времени и продолжалось 450 секунд. Отмечается, что Мерапи находится в 30 км от города Джокьякарта и более чем в 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты.
После извержения вулкана также был временно закрыт аэропорт Adi Sumarmo в городе Суракарта.
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