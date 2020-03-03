Владелец китайской компании Zhejiang Geely Holding Group миллиардер Ли Шуфу хочет последовать по пути Илона Маска и создать частную космическую компанию. Строить ракеты китайский миллиардер не собирается, компания будет создавать телекоммуникационные спутники, подобные проекту Starlink, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Холдинговая компания Zhejiang Geely Holding Group во вторник начала строительство производственно-испытательного центра в Тайчжоу, провинция Чжэцзян, говорится в сообщении. Компания Geely планирует начать запуск коммерческих низкоорбитальных спутников к концу года.

Ли делает ставку на то, что его спутники дадут Geely преимущество в развивающейся отрасли самоуправляемых автомобилей и обеспечат более точные навигационные системы, которые смогут определять местоположение с точностью до сантиметра.

В холдинг Geely входят Volvo Cars и Geely Automobile. В декабре 2017-го года Geely потратил $3,9 млрд, чтобы стать крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB. Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton, а в 2013 г. он приобрел Manganese Bronze Holdings, производителя черных лондонских кэбов, находившегося в состоянии банкротства. В 2018-м Geely стал крупнейшим акционером Daimler AG.

Ли расширял свою империю за пределы автомобильной промышленности. Так, Geely инвестировал в воздушное такси VoloCity, чтобы запустить его в коммерческую эксплуатацию в течение следующих трех лет, а в 2018 году компания договорилась с государственной корпорацией China Aerospace Science and Industry Corp. о строительстве сверхзвуковых поездов.

Сегодня ряд компаний стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Facebook также активно работает над планами запуска спутников. Документы, поданные в FCC, свидетельствуют о том, что спутник Athena может быть запущен уже в марте 2020 года. Инициатива Facebook направлена на то, чтобы помочь обеспечить доступ к Интернету в тех частях мира, где связь плохая. Это часть миссии, которая заключается в том, чтобы "сблизить мир" - или, говоря более конкретно, расширить общий потенциальный рынок для своих сервисов и подпитывать его будущий рост и доходы.

Несмотря на череду громких скандалов вокруг Facebook, космические амбиции Цукерберга остаются неизменными. Грядущий запуск спутника является экспериментальным, и станет лишь первым шагом в рамках более широкого проекта по созданию сети спутников, предназначенных для предоставления людям во всем мире доступа к Интернету. В случае успеха, он может составить конкуренцию аналогичным проектам от SpaceX или OneWeb.