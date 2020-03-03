Британские ученые выяснили, что коронавирус способен прожить неделю на экране смартфона, если устройство не дезинфицировать должным образом. Об этом сообщили в издании Metro со ссылкой на мнения опрошенных специалистов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Профессор Уильям Кивил из университета Саутгемптона полагает, что одно лишь мытье рук не может предотвратить распространение вируса.

"Вы можете мыть руки, но если вы коснетесь экрана телефона, а потом вновь лица, это будет потенциальным путем заражения", - заявил он.

Профессор Питер Холл из университета Ватерлоо сравнил смартфоны с чашками Петри, которые используются для культивирования колоний микроорганизмов. Он призвал пользователей дважды в день очищать экран гаджета.

По данным Dscout, в среднем человек 2600 раз в день берет телефон в руки, используя его около 76 раз. В Apple порекомендовали протирать экраны техники тканью из микрофибры с мыльной водой, однако эксперты в области здравоохранения отмечают, что спиртовые салфетки лучше защищают от вируса.

Риск заражения коронавирусом через поверхность устройства довольна низка, однако любая поверхность, загрязненная мокротой после чихания, кашля или даже дыхания, может быть потенциально опасна.

В декабре 2019 года китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии, зафиксированной в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже стало известно, что возбудителем болезни является новый коронавирус, получивший название COVID-19. В Китае количество зараженных превысило 80 тысяч человек. К настоящему времени скончались 2 912, излечились 44,5 тыс.

Случаи заражения за пределами КНР выявлены в 61 стране, количество зараженных превысило 8,7 тысяч, умерли 127 человек.