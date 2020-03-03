https://news.day.az/world/1208592.html В Аргентине выявили первый в стране случай коронавируса
В Аргентине выявили первый в стране случай коронавируса
Аргентинские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее газета Clarín сообщила, что заболевший вернулся в Аргентину после поездки в Италию.
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