https://news.day.az/world/1208595.html В Идлибе погиб турецкий солдат
В Идлибе погиб турецкий солдат
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил во вторник о гибели турецкого военнослужащего в Идлибе.
Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Один наш военнослужащий погиб, чуть позже мы распространим соответствующее коммюнике", - сказал министр журналистам.
В заявлении турецкого оборонного ведомства также сообщается о том, что девять солдат получили ранения, наносится ответный огонь по 82 целям режима.
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