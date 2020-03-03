Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил во вторник о гибели турецкого военнослужащего в Идлибе.

Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Один наш военнослужащий погиб, чуть позже мы распространим соответствующее коммюнике", - сказал министр журналистам.

В заявлении турецкого оборонного ведомства также сообщается о том, что девять солдат получили ранения, наносится ответный огонь по 82 целям режима.