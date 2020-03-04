https://news.day.az/world/1208608.html Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране
Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране
Чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", - сказал он в обращении, которое транслировлось в Twitter.
По словам Пиньеры, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.
Как сообщил президент, состояние заболевшего не вызывает опасений. Он будет находиться под наблюдением врачей у себя дома.
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