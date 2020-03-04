Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай.

Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 - на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 - по всему миру.