Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по информации телеканала, злоумышленник является мужем удерживаемой. Полиция оцепила дом, где разворачиваются события. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной.

Мужчина открыл стрельбу по первой группе полицейских, прибывших на место инцидента. Никто не ранен.

В свою очередь, France 3 назвал причиной случившегося семейные разборки. По предварительным данным, у мужчины психические проблемы.