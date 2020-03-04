Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Испании, пишет газета Redaccion Medica.

"В Испании зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На момент смерти инкубационный период болезни превышал 14 дней", - сообщила министр здравоохранения Ана Барсело.

По данным издания, министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Испании возросло до 151. Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До тех пор в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.