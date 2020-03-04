Власти Саудовской Аравии предприняли новые меры в аэропортах для борьбы с проникновением в королевство коронавируса, они коснутся жителей стран Персидского залива, недавно посещавших очаги распространения COVID-19, говорится в сообщении на сайте МВД королевства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Приняты дополнительные превентивные меры на пропускных пунктах на границе в отношении тех, кто посещал страны с высокой заболеваемостью новым коронавирусом", - отметили в МВД.

В частности, в министерстве пояснили, что подданные других стран Персидского залива или иностранные резиденты этих стран, которые ранее имели право въезжать в королевство без визы, в случае посещения государств с большим числом заболевших коронавирусом могут въехать в Саудовскую Аравию только через 14 дней после возвращения в одну из стран региона и подтверждения отсутствия заболевания.

О первом случае заболевания коронавирусом среди ее подданных Саудовская Аравия сообщила 2 марта. Это побывавший в Иране саудовец. Его поместили в карантин. Для изоляции возможных больных с коронавирусом королевство подготовило более 1,4 тысячи палат в больницах. Министерство здравоохранения уточнило, что также поместило в карантин 70 человек, которые контактировали с больным. Результаты их анализов будут готовы в ближайшее время.