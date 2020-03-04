Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан".

"Я сегодня поговорил с лидером "Талибан". У нас была хорошая беседа. Мы согласились, что насилия нет", - сказал Трамп журналистам, имея в виду прекращение боевых действий в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим насилия (в Афганистане - ред.). Посмотрим, что будет", - добавил он.