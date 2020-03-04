https://news.day.az/world/1208618.html Трамп провел телефонный разговор с лидером "Талибана"
Трамп провел телефонный разговор с лидером "Талибана"
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан".
"Я сегодня поговорил с лидером "Талибан". У нас была хорошая беседа. Мы согласились, что насилия нет", - сказал Трамп журналистам, имея в виду прекращение боевых действий в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не хотим насилия (в Афганистане - ред.). Посмотрим, что будет", - добавил он.
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