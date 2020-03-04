Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, рассмотрит возможность выхода из гонки в свете предварительных итогов "супервторника". Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, в штабе Блумберга, входящего в число самых богатых людей в мире, разочарованы итогами голосования. В США в "супервторник" отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Блумбергу удалось одержать победу только по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года и потратил уже несколько сотен миллионов долларов на проведение кампании. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $60 млрд. Он занимает десятое место в списке самых богатых в мире людей.

В гонке демократов сейчас также участвует сенатор от Вермонта Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Тулси Габбард.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.