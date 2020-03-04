Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе КНР, объявило в среду о понижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 1,5% годовых, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% с 1,5-1,75% из-за коронавируса.

Гонконгская фондовая биржа отреагировала на нововведение слабыми разнонаправленными колебаниями вокруг нулевой черты. При открытии утренней сессии индекс Hang Seng поднялся на 36 пунктов (0,14%) - до значения 26321. Однако затем этот индикатор опустился в "красную зону".

"Дальнейшее развитие ситуации вокруг коронавируса все еще остается весьма неопределенным, и финансовые рынки по-прежнему будут подвержены существенной волатильности. Инвесторы должны проявлять осторожность в управлении своими рисками", - предупредил глава HKMA Эдди Юй.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.