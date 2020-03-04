Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски от коронавируса и ряд других медицинских изделий. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду, 4 марта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В перечень продукции со временным ограничением на вывоз оказались также защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Вывоз медицинских изделий для оказания международной гуманитарной помощи и личного использования под запрет не попадает.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России, по официальным данным, выявлено шесть случаев заражения, о летальных исходах не сообщалось.