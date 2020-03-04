https://news.day.az/world/1208715.html В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.
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