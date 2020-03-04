Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.