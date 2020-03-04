Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отказался от встречи с иранской делегацией из-за угрозы коронавируса. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Как сообщают СМИ, иранская делегация должна была приехать в Анкару сегодня для обсуждения мер борьбы с вирусом.

"Вместо этого Коджа предложил провести диалог посредством видеосвязи Skype", - пишут СМИ.

Отметим, что ранее сообщалось, что Турция создала полевые госпитали на границе с Ираном в провинции Агры в связи с распространяющейся эпидемией коронавируса.

Отметим, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал, что в Турции нет зараженных коронавирусом. Хотя, по его же словам, это не исключает вероятности наличия зараженных коронавирусом в стране.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тысячи случаев с летальным исходом, выздоровели почти 50 тысяч человек, число зараженных осталось у отметки в 80 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тысячи, свыше 160 человек скончались.