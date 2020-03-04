https://news.day.az/world/1208755.html Аниматоры в костюмах ростовых кукол устроили побоище в Дагестане - ВИДЕО
Аниматоры в костюмах ростовых кукол устроили побоище в Дагестане - ВИДЕО
Удивительная драка произошла в Дагестане. В Каспийске отношения выясняли аниматоры в костюмах ростовых кукол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На представленных кадрах можно увидеть, что побоище устроили, по всей видимости, два "медведя" - белый и бурый.
Примечательно, что "бурый медведь" оказался несколько сильнее.
Подробности случившегося пока неизвестны, судя по всему, аниматоры делили территорию.
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