Удивительная драка произошла в Дагестане. В Каспийске отношения выясняли аниматоры в костюмах ростовых кукол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На представленных кадрах можно увидеть, что побоище устроили, по всей видимости, два "медведя" - белый и бурый.

Примечательно, что "бурый медведь" оказался несколько сильнее.

Подробности случившегося пока неизвестны, судя по всему, аниматоры делили территорию.

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