Более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Учащихся школы в окружном совете Бреннер поместили в изоляцию. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом", - говорится в распоряжении минздрава.

Как отмечается в сообщении минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии.

Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.