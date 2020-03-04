В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за коронавируса
Более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Учащихся школы в окружном совете Бреннер поместили в изоляцию. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом", - говорится в распоряжении минздрава.
Как отмечается в сообщении минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии.
Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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