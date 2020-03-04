https://news.day.az/world/1208785.html Россия призвала США к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях
Россия призвала США к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях
Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Об этом заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года.
"Это та тема, которая обсуждается с Соединенными Штатами. Можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная договоренность", - сказал Ермаков на пресс-конференции.
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