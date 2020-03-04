https://news.day.az/world/1208804.html Эрдоган запросил поддержку у Трампа из-за ситуации в Идлибе
Эрдоган запросил поддержку у Трампа из-за ситуации в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у своего американского коллеги Дональда Трампа поддержку в связи с военной операцией в Идлибе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов поддержать Анкару поставкой боеприпасов.
"Я такие запросы отправлял господину Трампу", - сказал турецкий лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре