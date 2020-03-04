Вооруженные силы США нанесли в среду первый за 11 дней авиаудар по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд. Об этом заявил представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США 4 марта нанесли авиаудар по боевикам движения "Талибан" в [районе] Нахри-Сарадж в [провинции] Гильменд, которые активно атаковали КПП афганских вооруженных сил. Удар был произведен в оборонительных целях, чтобы остановить нападение, - написал полковник на своей странице вTwitter. - Это был первый удар с нашей стороны по "Талибану" за 11 дней".

Леггетт призвал "Талибан" прекратить бессмысленные нападения и выполнять взятые на себя обязательства.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.