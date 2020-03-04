Несмотря на то, что пожар, снятый на видео, произошёл в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), кадры появились на новостном канале в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Конечно, речь шла именно о пожаре, но в какой-то момент зрителей заинтересовали вовсе не огонь и не дым, а странный объект в небе, зависший над местом действия.

Конечно, есть мнения о том, что это мог быть дрон или, например, вертолёт со съёмочной командой новостей, но многие люди уверены, что НЛО не похож ни на то, ни на другое. Теперь уфологов волнует вопрос: если за пожаром наблюдали пришельцы, то не они ли сами стали причиной такого несчастья?

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