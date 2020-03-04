Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с Верховным представителем по внешним связям и политике безопасности Европейского Союза Джозефом Борреллем.

Об этом глава турецкого МИД написал в "Twitter", сообщает Day.Az.

Чавушоглу отметил, что во время встречи довел до сведения Борелля о несоблюдении обещаний, данных Евросоюзом Турции.