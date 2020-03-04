С понедельника, 2 марта, "Газпром" и его ключевые "дочки" отменили все зарубежные командировки сотрудников. Проблемы у компании начались из-за распространения коронавируса во многих странах мира. Об этом со ссылкой на шесть работников головной и дочерних компаний сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для поездки за рубеж нужно получать отдельное согласование руководства или ехать в частном порядке, хотя последнего рекомендовано не делать.

По данным издания, запрет введен после письма зампреда правления компании, гендиректора службы корпоративной защиты Сергея Хомякова. И хотя в нем не указана причина ограничений, руководство подразделений, объясняя сотрудникам причину отмены командировки, говорит именно о коронавирусе.

Правило, говорят источники, введено бессрочно, но прямого запрета на отпуски за границей нет. Однако сотрудник обязан будет сообщить, куда именно он направляется. После возвращения он обязан пройти осмотр у врача.