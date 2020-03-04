Три туриста из Италии погибли в результате схода лавины в регионе Сванетия на горе Тетнульд, сообщает компания развития горных курортов Грузии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Под лавину попала группа итальянских туристов, шестеро человек, катавшихся на лыжах. Они оказались в запретной зоне в районе вершины Тетнульд, где установлены предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности", - заявили в компании журналистам.

По данным компании, двух туристов спасатели вывели из под лавины невредимыми, один получил множественные повреждения, а трое найдены мертвыми.

В компании призывают туристов не нарушать правила безопасности.