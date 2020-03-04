Министр энергетики России Александр Новак в среду провел встречу с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В виде дружеской шутки они обменялись приветствием ногами, которое в последнее время используется как альтернатива рукопожатию на фоне распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Видео выложено в Twitter ОПЕК.

На нем Новак, а также его заместитель Павел Сорокин встречаются в кабинете Баркиндо в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Затем, смеясь, они приветствуют друг друга ногами. При этом в действительности министры общаются друг с другом без видимых ограничений. На видео трансляции из зала заседания все они жали друг другу руки, смеялись. Новак и Баркиндо также запечатлели рукопожатие в кабинете генсека.

Встреча стран ОПЕК+ 4-6 марта проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, предпринятых ОПЕК из-за коронавируса, который уже зарегистрирован в Вене. Для снижения риска заражения делегатам измеряли температуру тела на входе в секретариат работники Красного Креста. Списки делегатов при этом были урезаны до минимума. Впервые в истории заседаний ОПЕК не пустил журналистов в здание.