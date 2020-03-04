Главный хирург США призвал американцев не носить маски
Главный хирург США доктор Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения респираторных масок для предотвращения заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на golos-ameriki.ru.
"Риск для американских граждан остается низким, - заявил в понедельник Адамс в эфире телеканала Fox. - Есть меры, которые можно принять, чтобы обеспечить свою безопасность. И есть вещи, которых не стоит делать. И одна из вещей, которых широкой общественности делать не стоит, - это покупать маски".
"Это на самом деле не помогает, - добавил он. - Эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса среди широкой общественности не доказана. К тому же люди, склонные покупать маски, не знают, как их правильно носить".
"Люди, которые не знают, как правильно носить маски, обычно часто трогают лицо и тем самым могут усилить распространение коронавируса", - отметил Адамс.
Адамс добавил: "Американцы пугаются, когда чувствуют, что ситуация выходит у них из-под контроля".
"Я хочу, чтобы американские граждане понимали, что есть меры, которые можно принять, чтобы обезопасить себя. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно принимать социальные меры предосторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные меры для предотвращения заражения коронавирусом".
Адамс напомнил, что от сезонного гриппа в США каждый год умирают 18 000 человек, тогда как от коронавируса в стране пока умерли два человека.
"Я по-прежнему убежден, что от гриппа умрут намного больше людей, чем от коронавируса, - отметил он. - И не только в нашей стране, но и по всему миру".
Он добавил, что в случае заражения коронавирусом "важно помнить, что большинство людей перенесут заболевание в мягкой форме, проведут несколько дней дома, а потом им станет лучше".
"Сейчас время проявлять осторожность, а не поддаваться панике", - резюмировал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре