Власти Саудовской Аравии ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа) в связи с распространением в регионе коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вводится ограничение на посещение мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине, где похоронен пророк Мухаммед. Также будет ограничен въезд в королевство по туристическим визам для прибывающих из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом.

По словам источника телеканала, "ограничения продлятся до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет нормализована".

Саудовское агентство печати со ссылкой на Минздрав королевства сообщила 2 марта о первом зафиксированном в стране случае заражения коронавирусом.